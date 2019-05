Academy Two tra Cenerentola e la Palma

Acadamy Two annuncia le acquisizioni post-Cannes con relative data di uscita. Dalla Semaine de la Critique arriva Sir Cenerentola a Mumbai di Rohena Gera, storia d’amore e d’emancipazione in stile Bollywoodiano. Il 29 agosto arriva L’amour fou – Come separarsi e restare amici di di Romane Bohringer e Philippe Rebbot, su una coppia che decide di restare in buoni rapporti dopo una separazione, abitando in appartamenti vicini.

Pezzi forti dal concorso sono il vincitore della palma Parasite di Bong Joon Ho (previsto per l’autunno del 2019), Il paradiso probabilmente di Elia Suleiman (menzione speciale, in arrivo questo inverno), e Queens of the Field di Mohamed Hamidi, acquistato al Marché, che arriverà nella primavera del 2020.