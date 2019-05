Sguardi Altrove dal 13 al 21 giugno a Milano

Nuove date e nuove location per l’edizione numero 26 di Sguardi Altrove Film Festival, la rassegna internazionale dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, che dal 13 al 21 giugno approda al Teatro Franco Parenti, con diramazioni in altri tre spazi chiave della città, il Cinemino, Wanted Clan e Après-Coup. Cinecittà News è media partner del festival.

Il tema dell’edizione 2019 è “Bellezza e coraggio: plurale femminile contemporaneo”. Una tematica di forte attualità volta a mettere al centro le donne che col loro coraggio e la loro determinazione contribuiscono a modificare il percorso della storia, offrendo sguardi, letture e soluzioni altre rispetto al pensiero dominante.

Due i focus: “Le pioniere del cinema europeo”, in collaborazione con EWA Network, che rende omaggio alle prima registe della storia del cinema italiano ed europeo, e “Donne e tecnologie. Donne in codice”, a cura di Sabina Berra, che prevede proiezioni, incontri e talk dedicati. A cui si aggiunge la sezione FUTURA, a cura di Marta Stella: una serie di incontri con le giovani generazioni italiane dell’editoria, della fotografia (in collaborazione con Uragano Studio) e del cinema (in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti).

Da segnalare l’omaggio ad Agnès Varda a pochi mesi dalla sua scomparsa, a cura di Patrizia Rappazzo e Floriana Chailly: prima donna a ricevere l’Oscar alla carriera, la regista sarà ricordata attraverso la proiezione di alcuni dei suoi film più significativi.

Come di consueto, cuore della manifestazione sono le due sezioni competitive: Nuovi Sguardi, concorso internazionale a regia femminile dedicato a lungometraggi di finzione e documentari, che competono per il premio Cinema Donna 2019, e Sguardi (S)confinati, concorso internazionale di cortometraggi, sempre a regia femminile, che concorrono per il premio Talent Under 35, con il sostegno del Comune di Rho.

Ad arricchire il programma la sezione non competitiva #FrameItalia, vetrina dedicata a film, documentari e cortometraggi italiani anche a regia maschile, che propongono una visione trasversale sui temi più controversi del nostro paese.

Completa l’offerta cinematografica la ‘Finestra sul cinema ungherese’ realizzata in collaborazione con il Consolato di Ungheria in Italia.

Tra i molti appuntamenti del Festival, anche un dibattito sulla violenza di genere con Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano, e l’attrice Francesca Bartellini, previsto per la serata di apertura; lo spettacolo teatrale di Livia Grossi Italia - Senegal. Emigrazione ‘al contrario’. Primo studio, seconda tappa del viaggio inchiesta iniziato in Burkina Faso; la lettura scenica su Artemisia Gentileschi a cura di Federica Santambrogio con Annina Pedrini.

L’edizione numero 26 di Sguardi Altrove Film Festival si avvale di un comitato di selezione d’eccellenza: Anna Maria Pasetti, Marianna Cappi e Barbara Nava per le opere di Nuove Sguardi, Silvia Muntoni per i cortometraggi di Sguardi (S)confinati, e Patrizia Rappazzo e Cinzia Masotina per i film di #FrameItalia.

L’apertura e la chiusura del festival vedranno sul palco in veste di conduttrice, Barbara Tarricone, giornalista di Sky Cinema.

Sostenuto da sempre dalle istituzioni sul territorio - Regione Lombardia e Comune di Milano e dal MIBAC, il festival è organizzato dall’Associazione Sguardi Altrove - Donne in Arti Visive in collaborazione con il Teatro Franco Parenti con la direzione artistica di Patrizia Rappazzo ed è socio fondatore di Milano Film Network, la rete che riunisce i sette più importanti festival cinematografici presenti sul territorio lombardo, di cui è responsabile del settore Formazione. Le sigle del Festival sono a cura di IED Milano – Istituto Europeo di Design. Il catalogo è a cura della rivista on line di cinema 1977 che conferisce anche il Premio Giovani Critici all’interno della sezione #FrameItalia. Gli omaggi alle vincitrici del Premio Cinema Donna e del Primio Talent Under 35 sono rispettivamente di Filorga e Biofficina Toscana.