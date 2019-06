Castello Errante dal 1° al 31 luglio

Castello Errante è la prima residenza internazionale del cinema che quest’anno sceglie Torri in Sabina per la sua terza edizione dal 1° al 31 luglio. Ideata da Adele Dell'Erario, è organizzata dalla Occhi di Giove srl in collaborazione con l'Istituto Italo Latino Americano-IILA, le ambasciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Messico, Nicaragua, Repubblica Domenicana, Perù e Uruguay, il Centro Sperimentale di Cinematografia-Scuola Nazionale di Cinema, l'Università degli studi di Roma La Sapienza e la Roma Lazio Film Commission. Il progetto – che ha visto sin dalla prima edizione il sostegno del MIBAC – si è inoltre posizionato primo in graduatoria tra i progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva del 2019 della Regione Lazio.

Un format innovativo in partnership con dieci Paesi dell'America Latina all’insegna della ricerca e dello scambio internazionale, della formazione e della produzione nel campo dell’audiovisivo, nonché della scoperta, della rivalutazione e promozione del territorio ospitante.

La terza edizione ha scelto come location il medioevale borgo di Torri in Sabina che ospiterà la troupe internazionale di studenti provenienti dalle più importanti Scuole di Cinema dell'Italia, del Centro e Sud America. Gli studenti sono impegnati nella realizzazione di molteplici prodotti audiovisivi: un cortometraggio scritto da uno sceneggiatore del CCS di Roma; un documentario volto alla valorizzazione di alcuni siti storici del patrimonio della Regione Lazio.

Lezioni, convegni e masterclass sono condotte da docenti nazionali e internazionali, realizzate in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia-Scuola Nazionale di Cinema, l'Università degli studi di Roma la “Sapienza”, l’Accademia di Cinema e Televisione Griffith, la Escuela de Cine Duoc Uc di Santiago del Cile.

Arene e FuoriMenù sono dedicati al connubio tra cinema e cibo, organizzati in collaborazione con le ambasciate dei Paesi che aderiscono all'iniziativa.

Tutti i lavori realizzati dai ragazzi nel corso della Residenza, parteciperanno a eventi, incontri e festival nazionali e internazionali, veicolando così il patrimonio della Regione Lazio anche oltreoceano. Tutte le attività saranno svolte utilizzando le attrezzature fornite dal partner tecnico Camerworks che accompagna il progetto sin dalla prima edizione.