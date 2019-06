Su Zelig tv il racconto dell'Italia attraverso Emergency

Nell'aprile 2006 EMERGENCY ha aperto la sua prima struttura sanitaria in Italia, a Palermo. Dopo aver lavorato per oltre 10 anni dall'altra parte del mondo – in Paesi come Afghanistan, Iraq, Sierra Leone,Repubblica Centrafricana, Sudan – per EMERGENCY offrire in patria cure e orientamento socio-sanitario alle fasce più vulnerabili della popolazione, era una scommessa. Da allora i progetti italiani si sono moltiplicati, arrivando a toccare le realtà più diverse dal punto di vista geografico, sociale e sanitario: da Milano a Latina, da Marghera a Polistena, passando per Siracusa, Napoli, Sassari, Castel Volturno e le zone del Centro Italia colpite dal sisma.

In onda a partire dal 25 novembre 2018, ogni domenica alle 21, PROGRAMMA ITALIA è una serie di 10 documentari di 26 minuti l'uno che racconta un'altra faccia del nostro Paese grazie a un intenso viaggio insieme agli operatori di EMERGENCY, ai pazienti, a figure rappresentative dei vari territori e ai testimonial dell'organizzazione. Sono storie di persone, di resistenza, di cura, di tenacia e di accoglienza raccolte inangoli nascosti dell’Italia. Prodotto da EMERGENCY con Bananas Media Company per Zelig Tv e diretto da Federico Greco e Nicola Moruzzi, con le musiche originali di Giorgio Giampà, PROGRAMMA ITALIA mostra lecondizioni di sfruttamento in cui vivono i braccianti indiani nell'Agro Pontino, ma anche gli italiani prostrati dai terremoti in Abruzzo e nelle Marche, alle prese con una ricostruzione che non parte.

Fa scoprire le marginalità nascoste dietro la modernità di Milano e la povertà diffusa, anche tra molti italiani, nel “riccoNord Est”. Fa luce sulla situazione di degrado in cui sono costretti migliaia di migranti nella Piana di Gioia Tauro e sugli esperimenti di accoglienza e integrazione che si compiono ogni giorno a Palermo e in Sicilia Orientale, terra di sbarchi. Esplora le campagne intorno a Castel Volturno, in cui risiedono e lavorano moltissimi africani, e le ricchezze e le contraddizioni del quartiere multietnico di Ponticelli, a Napoli, fino ad arrivare a Sassari, dove EMERGENCY interviene sulle situazioni di vulnerabilità di donne e migranti.

La serie è anche e soprattutto una finestra su EMERGENCY e sul lavoro quotidiano di medici, mediatori culturali, infermieri, psicologi e logisti per portare a tutti, senza discriminazioni, un'idea di cura basata sul rispetto, sulla dignità e anche sulla bellezza.Il viaggio in 10 tappe di PROGRAMMA ITALIA è arricchito dalla presenza di alcuni sostenitori di EMERGENCY del mondo dello spettacolo e della cultura: Flavio Insinna, Paola Minaccioni, Gianrico Carofiglio, FabioTreves, Regina Orioli, Fausto Sciarappa e Valerio Calzolaio.

In La dignità, quinto dei 10 documentari co-prodotti da EMERGENCY con Bananas Media Company per Zelig Tv, in onda da domenica 25 novembre, i riflettori sono puntati sulla Calabria, regione in cui EMERGENCY è presente dal 2012 con il Poliambulatorio di Polistena, creato in un palazzo confiscato alla ‘ndrangheta. “Nella Piana di Gioia Tauro c’è una realtà di persone invisibili e di disagio molto forte. Da oltre 10 annimoltissimi migranti vivono in condizioni di degrado, condizioni che noi di EMERGENCY siamo abituati avedere nei campi profughi in Africa. EMERGENCY è lì per portare un diritto e un messaggio di uguaglianza edignità”, afferma la presidente di EMERGENCY, Rossella Miccio.