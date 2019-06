Audiovisivo nelle Marche: nuove opportunità

PESARO - Prospettive e nuove opportunità per le imprese del cinema e dell’audiovisivo delle Marche. Se ne discuterà a Pesaro oggi, 20 giugno (inizio ore 15.30), al Centro Arti Visive - Pescheria, nell’ambito della 55esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema in un incontro organizzato da CNA Cinema e Audiovisivo nazionale e delle Marche. Un momento di confronto tra impreseche servirà a capire quali sono gli strumenti a disposizione per sostenere un settore che fa delle idee, della creatività e dell’artigianalità il proprio core business. Si tratta di un comparto che conta circa oltre 200 attività (contraddistinte dal relativo codice Ateco), e che rappresenta per la maggior parte imprese di piccole e medie dimensioni.

Un settore che può attingere ad una serie di opportunità e incentivi su base europea, nazionale e regionale attraverso appositi bandi del MiBAC o delle Film Commission regionali. Per parlare di questo CNA Cinema e Audiovisivo, con la collaborazione della MINC, ha organizzato l’incontro tra operatori del settore che avrà per titolo: ‘Cinema & impresa’. Come e quando partecipare a Bandi nazionali, regionali. Programmi per il futuro e sostegno alle imprese cinematografiche e dell’audiovisivo delle Marche.

Dopo i saluti dell’assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, Daniele Vimini, interverranno Mario Perchiazzi, presidente vicario CNA Cinema Audiovisivo nazionale; Raimondo Orsetti della Regione Marche sul tema “Filiera cineaudiovisiva: sostegno alle imprese per lo sviluppo identitario, culturale e turistico attraverso opere cineaudiovisive” e Iole Giannattasio Ministero dei Beni e della Attività culturali. Legge cinema, Bandi Mibact, modalità di accesso. Ci saranno inoltre i contributi di Giuseppe Piccioni (produttore e regista); Emanuele Nespeca produttore, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Toscana e di Ivan Olgiati produttore, presidente CNA Cinema Emilia Romagna.

A seguire (ore 17 circa) incontro operativo per la definizione degli organismi di rappresentanza di CNA CINEMA MARCHE.