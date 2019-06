Sguardi altrove chiude con RBG – Alla Corte di Ruth

Si chiude venerdì 21 giugno la XXVI edizione di Sguardi Altrove International Women’s Film Festival, la rassegna internazionale dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, che dal 13 al 21 giugno ha portato al Teatro Franco Parenti – con diramazioni in altri spazi chiave della città, tra cui Il Cinemino, Wanted Clan e Après Coup - il meglio della cinematografia internazionale al femminile: oltre 60 film, tra lungometraggi e cortometraggi, provenienti da 5 continenti, e un ampio programma di eventi paralleli, per continuare a mantenere viva la riflessione sulle questioni legate al mondo femminile attraverso il dialogo interculturale e il confronto critico.

La serata di chiusura si apre alle ore 18.30 con il film fuori concorso RBG – Alla Corte di Ruth, documentario delle americane Betsy West e Julie Cohen, distribuito da Feltrinelli Real Cinema e Wanted Cinema, dedicato alla figura della magistrata statunitense Ruth Bader Gingsburg, Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, da sempre impegnata nella lotta per i diritti delle donne.

Segue alle ore 20.30 la Cerimonia di Premiazione condotta dal giornalista Federico Chiarini di Sky Cinema. Si inizia con il Concorso Sguardi (S)confinati – concorso internazionale cortometraggi a regia femminile, che concorrono per il Premio Talent Under 35 attribuito dal Comune di Rho e per il Premio Il Cinemino – giuria: il regista Michele Mauri, l’analista tv Paola Ruggeri, il giornalista Francesco Specchia. Si prosegue con la Vetrina #FrameItalia, dedicata al cinema italiano e aperta anche alla regia maschile, che concorre per il Premio del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici coordinato da Laura Delli Colli – e per il Premio Giovani Critici 1977 Magazine.

La cerimonia si conclude con la premiazione del film vincitore del Concorso Nuovi Sguardi - concorso internazionale a regia femminile dedicato a lungometraggi di finzione e documentari, che quest’anno ha visto in selezione 9 titoli tra cui un'anteprima europea e cinque anteprime italiane, che concorrono al Premio Cinema Donna Filorga – in giuria: l’attrice Silvia Cohen, la giornalista Paola Jacobbi e il regista Marco Pozzi – e per il Premio del pubblico. Segue la proiezione dei film vincitori.

http://www.sguardialtrovefilmfestival.it/