Verdone oncologo in viaggio con la sua équipe medica

Si vive una volta sola è il nuovo film di Carlo Verdone, una storia d'amicizia in sala con Filmauro dal 14 febbraio, che il regista e attore romano sta girando in Puglia. Sceneggiatura firmata da Verdone, insieme a Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino, per raccontare lo strano viaggio del primario Umberto Gastaldi (Carlo Verdone), oncologo di grande fama, e della sua équipe medica composta dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora), dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta) e dall'anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo).

Un team di eccellenti professionisti, ma anche di insospettabili maestri della beffa e insuperabili nell'ideare scherzi spietati, specialmente ai danni di Amedeo. "È un film corale e a volte anche crudele in cui io non ho nessun tipo di caratterizzazione, nessuna maschera - spiega Verdone all’Ansa sul set del film a Otranto - Siamo quattro persone diverse, un'eccellenza nel proprio lavoro. Professionisti capaci di avere l'onore di fare la risonanza magnetica al Papa, ma che nel privato sono un disastro, pieni di debolezze e sconfitte. La loro è comunque un'amicizia solida - continua Verdone - , che si consuma anche tra scherzi molto infantili e goliardie".

Quali i motivi del viaggio del quartetto? Verdone glissa e, alla fine, dice solo: "Non posso proprio dirlo, è al centro di tutto il film. Posso solo dire che per loro sarà un viaggio necessario, che si trovano obbligati a fare". "Sto in mezzo a tutti maschi alfa - dice invece la Foglietta sul set ambientato in una prestigiosa masseria in località Alimini -, ma io non sono da meno, sono una tosta". Amori per l'unica donna del quartetto? "Sì ci sono: sono divisa tra una storia d'amore appassionata e un'altra più sentita e deludente allo stesso tempo", dice l'attrice romana.

Per Papaleo, il suo personaggio "ricorda un po' il povero Fabris, vittima degli scherzi a Compagni di scuola". Infine Max Tortora, nei panni de il 'secondo' del chirurgo:" Sì sono un po' un piacione, un tipo da golf e auto belle, ma non sono affatto in competizione con il mio capo che invece rispetto molto e ammiro".