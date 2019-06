Il manager torinese, 47 anni, amministratore delegato di FIP, è stato trovato morto a Roma forse per la caduta da un balcone del suo hotel, le cause sono in via di accertamento. Tenna era anche membro del CDA di Istituto Luce Cinecittà. Le reazioni del sottosegretario Borgonzoni, del presidente FCTP Damilano e dell'assessora Leon