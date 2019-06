Giuseppe Battiston, Premio Casanova

L’attorericeverà illa sera del, nel Castello di Spessa a, introdotto dal critico cinematografico Gian Paolo Polesini che dialogherà con lui. Il riconoscimento - promosso dall’Associazione culturale Amici di Giacomo Casanova con l’Azienda Castello di Spessa e Civibank - viene conferito a Battiston, “per essere stato un formidabile ambasciatore del Friuli VeneziaGiulia attraverso scelte e performance attoriali intense e appassionate, per aver restituito personaggi, luoghi e il sentire di questo piccolo ‘compendio dell’universo’, attraverso una cifra stilistica personale, inconfondibile e seducente, intessuta di sapida leggerezza e di profonda empatia per l’anima umano. Per aver spesso valorizzato, con le sue interpretazioni, la sana cultura del vino come strumento di socializzazione e convivialità”.