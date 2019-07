PUBBLICATO INSIEME A CICUTTO Gregoretti, i messaggi di cordoglio

La presidenza, la direzione, il consiglio di amministrazione e i dipendenti del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale nel giorno della scomparsa di Ugo Gregoretti partecipano con profonda commozione al dolore dei suoi familiari e del mondo dello spettacolo per la perdita di uno dei più significativi protagonisti della cultura italiana del Novecento. Quando Walter Chiari nell’88-89 venne chiamato a interpretare Re Ubù di Jarry con la regia di Gregoretti e Franco Gervasio e diede forfait alla vigilia del debutto, il personaggio del Padre Ubù fu interpretato dallo stesso Gregoretti a Torino e in tournée. Nel 1987-88 Gregoretti programmò al Carignano Le Miserie ‘d monssù Travèt, che aveva come protagonista Paolo Bonacelli, un attore non piemontese che, per prepararsi alla parte, fu costretto a studiare con un ripetitore di dialetto. Ne derivò una sommossa popolare. I puristi e, soprattutto, gli attori di radice piemontese insorsero suscitando una bagarre senza precedenti. La direzione di Gregoretti ebbe anche il merito di affidare a Luca Ronconi l’arduo compito di mettere in scena Mirra di Vittorio Alfieri, interpretato dalla giovane rivelazione Galatea Ranzi, affiancata da Ottavia Piccolo e Remo Girone, quasi preparando un passaggio di testimone che avverrà nella stagione 1989-90.

Anche i Ragazzi del Cinema America ci tengono a manifestare "tutta la loro gratitudine e stima per il maestro Ugo Gregoretti, una delle persone più generose e affettuose incontrate in questi anni. Caro Ugo ti salutiamo, grazie di tutto, della tua presenza e forza. Ricorderemo per sempre le telefonate e giornate passate con te ed Ettore Scola''.