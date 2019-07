Giffoni con Borghi, Fresi, Leo e Sara Serraiocco

101 opere, di cui 15 italiane, in concorso nelle 7 sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana (SA) 6200 giurati provenienti da circa 50 Paesi del mondo: 7 anteprime, oltre 15 eventi speciali, 14 film tra maratone e rassegne, oltre 250 talenti, artisti e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, aziende e istituzioni delle Istituzioni attesi alla Cittadella del Cinema e alla Multimedia Valley, 4 sezioni Masterclass, questi alcuni dei numeri della 49esima edizione del Giffoni Film Festival , in programma dal 19 al 27 luglio .

Costante l'attenzione alla sostenibilità ambientale e alla tutela delle risorse naturali, che si concretizza nel tema scelto per il 2019, Aria. Saranno 6200 - 500 in più rispetto allo scorso anno - i giurati provenienti da 48 Paesi del mondo che si ritroveranno nelle vendite della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valle e valuteranno le 101 opere in concorso nelle sette sezioni competitive: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da 10 ai 12 anni), Generatore +13 (dai 13 ai 15 anni), Generatore +16 (dai 16 ai 17 anni), Generatore +18 (18 anni in su) e Gex Doc-Parental Experience (sezione dedicata a docenti, genitori e filmgoers).

Tra i titoli italiani presenti troviamo in Elements +3 i corti Becolored di Maurizio Forestieri e The Imaginary Friends Shop degli studenti della BigRock; in Elements +10 i corti The School Trip di Salvatore Allocca, Preghiera a San Gennaro di Cristina Buoninfante, Vicini di Andrea Mannino, Sara Burgio e Giacomo Rinaldi; in Generatore +18 il corto Per tutta la vita di Roberto Catani; in Gex Doc - Parental Experience Il cuore di una bambola di Antonio Di Domenico, di Romeo di Giovanni Covini e nella sezione Destinazione ItaliaUn tipico nome da bambino povero di Emanuele Aldrovandi, Anna di Stefano Malchiodi e Domenico Croce, Baradar di Beppe Tufarulo, Pianoforte terra di Natalino Zangaro, Il primo giorno di Matilde di Rosario Capozzolo, Pupone di Alessandro Guida e La regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia.

In programma le Maratone "Toy Story" e "Allunaggio", la Rassegna "Beautiful Minds". Tra le Grandi Anteprime Teen Spirit - A un passo dal sogno , il 22 luglio la protagonista Elle Fanning presenterà ai giurati l'anteprima italiana distribuita da Notorious Pictures a partire dal prossimo 29 agosto. Sarà presentata martedì 23 luglio Dolcissime , l'opera seconda di Francesco Ghiaccio , sceneggiata con Marco D'Amore . Insieme a loro incontreranno i gonne anche Valeria Solarino e le giovanissime protagoniste del film che uscirà il prossimo 1 agosto.

La favola di Il Re Leone compie 25 anni e torna in una nuova settimana nelle sale italiane il prossimo 21 agosto. Una presentazione il 24 luglio una parte del cast italiano, Edoardo Leo (Timon) e Stefano Fresi (Pumbaa). Tra gli eventi speciali Berni e il giovane Faraone , il 19 luglio Il Nuovo originale film di Disney Italia, prodotto da Piero Crispino per 3ZERO2; Klaus il primo film animato di Netflix; Aquile randagie , prodotto da Finzioni Cinematografiche e distribuito da Istituto Luce - Cinecittà , lo scoutismo al tempo della Resistenza al fascismo; L'amica geniale, il 24 luglio i giurati incontreranno le protagoniste Ludovica Nasti e Elisa Del Genio. In programma le opportunità di Masterclass hanno quattro percorsi tematici diversi Connect, Cult, Eco, Music & Radio. Numerosi gli artisti attesi al festival tra cui Sara Serraiocco, Lucia Ocone, Ivan Cotroneo, Alessandro Borghi, Vittoria Puccini, Elena Sofia Ricci e Stefano Accorsi.

Tra le anteprime lo spin-off della serie cult Men in black: International, in programma il 19 luglio, e Batman: Hush, in programma il prossimo 26 luglio. Tra gli ospiti attesi, l'attore statunitense Woody Harrelson, protagonista di pellicole come Assassini nati, Proposta indecente e Non è un paese per vecchi. E ancora, Charlie Heaton e Natalia Dyer, tra i protagonisti della serie Netflix Stranger Things; Evan Peters, conosciuto per i suoi ruoli nella serie American Horror Story.