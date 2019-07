Al "Festival della Commedia Italiana - La commedia in Giallo" si celebrano i 30 anni del leggendario film con Lino Banfi. "E' uno dei personaggi a cui sono più legato in assoluto - spiega Banfi - Non solo ho avuto la fortuna di fare questo bel film, diretto da Dino Risi, ma fu anche l'occasione per conoscere questa bellissima isola"