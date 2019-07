E' morto Sergio Di Giulio, voce di Dan Aykroyd in 'Ghostbusters'

E' morto a 74 anni a Roma il doppiatore Sergio Di Giulio. Nato a Milano il 4 aprile 1945 la sua carriera come attore è iniziata nel 1968 con lo spettacolo teatrale L’estasi e il sangue diretto da Andrea Camilleri, al cinema approda cinque anni dopo con il film Un Amleto di meno diretto da Carmelo Bene. In televisione ha recitato a diverse serie famose come I ragazzi del muretto, Distretto di polizia 5, Un medico in famiglia e Squadra mobile – Operazione Mafia Capitale.

Ma è la sua carriera nel mondo del doppiaggio quella che verrà maggiormente ricordata, in particolare per la sua interpretazione del Dott. Raymond Stantz, interpretato da Dan Aykroyd nei film: Acchiappafantasmi (1984), Ghostbusters II (1989) e Casper (1995).

Brevemente nel film del 2016 Ghostbusters – rispondi alla chiamata dove Aykroyd compare nei panni di un tassista. Infine nella serie animata The Real Ghostbusters (7 stagioni) e nel videogioco Ghostbusters – The Videogame (2009).

Negli anni comincia ad occuparsi anche della direzione del doppiaggio e dell’adattamento dei dialoghi italiani. Ha doppiato anche James Belushi (Tracce di rosso, Danko, Real Men – Noi uomini duri), William H. Macy (A civil action, Seabiscuit – Un mito senza tempo, Edmond), Steve Buscemi (Art School Confidential, Io vi dichiaro marito e… marito) e Bill Murray (Speaking of Sex, Osmosis Jones), tanto per citare alcuni ruoli. Tra i personaggi animati che ha contribuito a portare in vita, ricordiamo Braccobaldo, Gadget nella prima edizione de L’ispettore Gadget e la seconda voce di Orko in He-Man e i dominatori dell’universo.