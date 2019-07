Festival di Vasto: al via con Anna Foglietta

“Notti italiane: il tocco femminile del cinema”: questo il tema del programma del Festival del Cinema di Vasto al via domani, 30 luglio, fino al 3 agosto.

Diversi i nomi di richiamo: Anna Foglietta, Silvia D’Amico, Sara Serraiocco e Simona Tabasco incontrano gli spettatori e presentano Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio, Orecchie di Alessandro Aronadio, Lo spietato di Renato De Maria e Perez di Edoardo De Angelis; altri incontri per il pubblico sono con Andrea Purgatori, Nora Venturini, Giulio Scarpati, Martina Dell’Ombra, Piero ed Elisabetta Villaggio.

Palazzo D’Avalos (Piazza Lucio Valerio Pudente) si conferma sede della storica manifestazione cinematografica estiva organizzata dal Comune della città abruzzese: per cinque giorni uno dei monumenti simbolo del centro storico di Vasto ospita la kermesse. Quest’anno, per la prima volta, il Festival fa parte di CityFest, il contenitore di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma - presidente Laura Delli Colli, direttore Generale Francesca Via - con il programma a cura di Mario Sesti.

L'agenda della manifestazione prevede tre sezioni. “Storyboard”, conversazioni condotte da personalità del mondo del cinema e dello spettacolo. Il primo appuntamento (30 luglio) con Piero Villaggio, figlio di Paolo, che presenta al pubblico il libro Non mi sono fatto mancare niente. “Notti italiane”, propone al pubblico quattro incontri con amati volti femminili del cinema e della serialità televisiva: le attrici presentano i film che hanno interpretato come protagoniste, inaugura il programma Anna Foglietta con Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio, per cui ha vinto il Nastro d’Argento come Migliore Attrice Protagonista. La sezione “CityFest presenta”, una selezione delle più attese anteprime della stagione e di alcune opere presentate alla Festa del Cinema di Roma. Il 30 luglio la proiezione di Green Book di Peter Farrelly, vincitore di tre Oscar® fra cui quello come Miglior Film, presentato alla Festa 2018, mentre il primo agosto si terrà Men in Black: International di Felix Gary Gray, spin-off della celebre serie di film inaugurata nel 1997.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili: le proiezioni con biglietto sono acquistabili presso la sede IAT Punto Informativo, Piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto. Prezzo: 8 euro (intero) 5 euro (ridotto) Abbonamento per tutti i film a pagamento: 30 euro. Per maggiori informazioni: www.romacinemafest.it