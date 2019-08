Cinemacotral, ultima tappa a Montalto di Castro

Oggi martedì 6 agosto a Montalto di Castro ultimo appuntamento di Cinemacotral, la rassegna cinematografica on the road promossa da Cotral e Regione Lazio e diretta da Alice nella Città sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. L’iniziativa, ideata dai ragazzi del Piccolo Cinema America e realizzata da Cotral, società partecipata della Regione, ha visto coinvolti dal 20 luglio al 6 agosto 8 comuni delle 5 province. Il tema della rassegna itinerante è stato il viaggio e ha portato alcuni dei successi delle passate stagioni alternando cinema indipendente, cult d'autore e grandi classici per tutte le età.

Un programma cinematografico dedicato a grandi storie ambientate lungo la strada, viaggi indimenticabili: da Basilicata coast to cost a Priscilla, la regina del deserto, da Captain Fantastic al Padre d’Italia, da Fiore gemello a Sing street fino ai cartoon d’autore come La canzone del mare e Sasha e il polo nord. Ad affiancare alcune proiezioni, in particolare quelle rivolte ai più piccoli, anche gli artisti Andrea Bosca, Paola Minaccioni e Tosca, del collettivo di Every child is my child la onlus presieduta da Anna Foglietta che dal 2017 dà sostegno e istruzione ai bambini siriani con il progetto della Plaster school, la scuola-cerotto al confine con la Siria.