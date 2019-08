Due nuovi titoli nella sezione Sconfini: Beyond the Beach: The Hell and the Hope di Graeme A. Scott e Buddy Squires sull'organizzazione non-profit italiana e American Skin, diretto e interpretato da Nate Parker, la proiezione sarà accompagnata da Spike Lee. Il regista statunitense Terence Nance completa la Giuria Venezia Opera Prima-Luigi De Laurentiis