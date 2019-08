Genitori e numeri perfetti

Settimana ricca di uscite interessanti, divertenti e spettacolari. Da non perdere il coreano Mademoiselle di Chan-wook Park con Kim Min-hee, Tae-ri Kim, Ha Jung-woo, Jin-woong Cho, un sensuale thriller psicologico con tanti colpi di scena. Per l'Italia scende in campo Genitori quasi perfetti di Laura Chiossone con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Marina Rocco, simpatica commedia che prende di mira le fissazioni rispetto alla prole. Altra commedia intelligente è il francese L'amour flou Come separarsi e restare amici di Romane Bohringer e Philippe Rebbot, diario autobiografico di un divorzio molto sui generis. Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen di Ric Roman Waugh con Gerard Butler e Morgan Freeman, è il terzo capitolo di un action molto amato dagli spettatori.

Il nuovo film del turco tedesco Fatih Akin Il mostro di St. Pauli è un horror grandguignolesco ispirato a un fatto di cronaca nella Amburgo degli anni '70. Da Venezia arriva 5 è il numero perfetto esordio alla regia del fumettista Igort con Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte. E ancora Teen Spirit A un passo dal sogno di Max Minghella con Elle Fanning, è la storia della sedicenne Violet che sogna di fare la cantante e partecipare a un talent show. Blinded by the Light della regista Gurinder Chadha con Viveik Kalra, Kulvinder Ghir è la biografia di un ragazzo anglo-pakistano con la passione per la scrittura che diventa autore di testi rock ispirandosi a Bruce Springsteen. Stuber autista d'assalto di Michael Dowse con Kumail Nanjiani, Dave Bautista, vede in scena un poliziotto che non può guidare a causa di un'operazione all'occhio e Stu, un autista di Uber, che lo accompagna a svolgere un'importante missione. Ancora dalla Mostra del cinema arriva (il 3 settembre) Effetto domino di Alessandro Rossetto con Diego Ribon, Mirko Artuso, Nicoletta Maragno, Maria Roveran ambientato.in una cittadina termale del Nordest italiano, dove un impresario edile e il suo sodale geometra danno vita a un progetto ambizioso: convertire grandi alberghi abbandonati in residenze di lusso per pensionati facoltosi di ogni parte del mondo. City Hunter Private Eyes di Kenji Kodama (II) con Yôko Asagami, Tesshô Genda,è un film che ha sbaragliato il botteghino giapponese. Iris A Space Opera by Justice di André Chemetoff, Armand Beraud con Gaspard Augé, Xavier de Rosnay, è il film concerto sul gruppo attivo nella scena elettronica francese, che con il quinto album, Woman Worldwide, ha ottenuto nel 2019 il Grammy per miglior album di dance/elettronica. The Rider Il sogno di un cowboy di Chloé Zhao con Brady Jandreau, Mooney, Tim Jandreau, Lilly Jandreau è la storia di un giovane cowboy stella nascente del rodeo che non può più cavalcare in seguito a una brutta caduta. A fianco della sorellina, affetta dalla sindrome di Asperger, cerca una nuova ragione di vita.