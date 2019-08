"In relazione ad alcuni articoli successivi alla conferenza stampa di oggi, ritengo che le mie parole siano state profondamente fraintese - dice in una nota il presidente di giuria Lucrecia Martel - Poiché non separo l'opera dal suo autore e ho riconosciuto molta umanità nelle precedenti opere di Polanski, non sono in alcun modo contraria alla presenza del suo film in Concorso''