Umbria, cinema al profumo di vino

Prima visione di Smell and Smile di Giuseppe Gandini, cortometraggio e primo capitolo del film lungo Tre storie in bottiglia, prodotto da A’ Bout De Film.

La Regione Umbria, che con il Consorzio del Sagrantino hanno concorso alla realizzazione del corto, presenta il progetto alla Mostra del Cinema, presso l’Italian Pavilion (ore 10), alla presenza del regista ferrarese e della produttrice Barbara Simone Roberti.

Il film lungo è costruito in tre episodi ambientati in tre differenti Regioni - Umbria, Puglia e Trentino, unite da una cornice narrativa che attraverso un sapiente montaggio alternato svela soltanto alla fine il collante che unisce le tre storie, apparentemente unite da un solo minimo comune denominatore: il vino. Smell and Smile è il primo dei tre episodi, capace inoltre di far scoprire una terra meravigliosa come l’Umbria, ricca di natura, tradizione, cultura antropologica.

Tra gli interpreti Ignazio Oliva, Claudia Coli, e Luis Molteni. Il film breve racconta la storia di Matteo Bellami, fotografo del famoso Studio fotografico Goracci di Milano, che deve realizzare la copertina per un’importante rivista enogastronomica. Uno Sagrantino di Montefalco in Umbria. Matteo abita per un mese nel b&b del Consorzio, s’informa sul luogo, visita numerose cantine, inizia a scattare tutto, ma la foto giusta non riesce. Quando sta per desistere, la visione di una scena semplice e autentica gli indicherà la strada giusta. Perché il vino e il suo odore stanno nell’uomo che lo produce, nel suo sudore e nella sua fatica.

Smell and Smile è un film sull’immagine e sulla sua potenza evocativa. Sulla forza infinita che l’immagine può avere, potendo arrivare a trasmettere anche sensazioni olfattive: alla fine il colpo di scena (o meglio, il “colpo di cena”) porta ad un lieto fine che farà capire a Matteo che l’odore del vino è l’odore della fatica dell’uomo che lo fa.