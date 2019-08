Premio Cinema Campania a Mario Martone

Sabato 31 agosto alle ore 13 nello Spazio Ente dello Spettacolo dell'Hotel Excelsior verrà consegnato il Premio Cinema Campania 2019 al regista Mario Martone, in corsa per il Leone d’Oro 2019 con Il sindaco del Rione Sanità, Piera Detassis, presidente e direttore artistico dei David di Donatello, il pluripremiato direttore della fotografia Luca Bigazzi, gli attori Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo protagonisti del film di Martone, Ippolita Di Majo, sceneggiatrice di Capri-Revolution, e l’attrice Ester Gatta. Hanno già ritirato il premio a maggio, durante un evento speciale a Cannes, l’attrice Ludovica Nasti e la giornalista Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma e dei Nastri d’Argento.

Giunto alla quarta edizione, il Premio Cinema Campania è un riconoscimento alle Istituzioni, aziende, personalità che nel corso dell'anno si sono profuse con il loro lavoro nello sviluppo, nella crescita e nella promozione dell'attività cinematografica ed audiovisiva in Campania. Durante l'evento il direttore generale del Social World Film Festival Giuseppe Alessio Nuzzo annuncerà le novità dell’edizione 2020, la numero dieci.