Il protagonista di Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet, interpreta l’erede al trono d’Inghilterra in The King di David Michôd, in cui un ribelle principe Hal, riluttante alle prassi della propria eredità reale e dalle modalità guerresche del ruolo, suo malgrado diviene re Enrico V: ispirato all’opera shakespeariana, con Joel Edgerton, co-sceneggiatore e nel ruolo di John Falstaff, Lily-Rose Depp ovvero Caterina di Valois, e sorella del Delfino di Francia, Robert Pattinson