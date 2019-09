Italian Doc Screenings a Bari

VENEZIA - "Globalizing doc", ovvero dare a storie locali significati globali, è il titolo scelto per la XIII edizione di IDS-Italian Doc Screenings 2019, storico mercato internazionale del documentario Italiano, che si svolgerà a Bari dal 30 settembre al 3 ottobre. L’evento è stato presentato alla Mostra in collaborazione con le Giornate degli Autori. Ideato e prodotto da Doc/it -Associazione Documentaristi Italiani, la nuova edizione di IDS sarà realizzata con il supporto di Mibac e Apulia Film Commission.

“Negli ultimi 10 anni - ha dichiarato la Presidente di AFC Simonetta Dellomonaco - la maniera di raccontare il reale è notevolmente cambiata rispetto al passato. L’avvento e la diffusione di smartphone, microcamere e action cam hanno inciso in maniera determinante sulla nostra concezione di immagine e di racconto della realtà. Perfino la finzione, ormai, si serve di questi strumenti e non sorprende che anche un autore come Steven Soderbergh abbia deciso di girare Unsane con uno smartphone. In questo senso, comprendere questi profondi cambiamenti e i nuovi modelli di business diventa per noi essenziale e, per questo, ospitare di nuovo nella nostra Puglia una manifestazione come IDS ci permette di confrontarci su questi temi con professionisti del settore, broadcaster e nuovi media nazionali e internazionali. La Puglia si conferma quindi porto sicuro per i documentaristi italiani e stranieri.”

Una scommessa quella di IDS 2019 che quest’anno è stata raccolta e fatta propria in primis dalla Rai e dai servizi pubblici europei France Television e Arte. L “La presenza Rai a questo incontro - ha dichiarato Andrea Sassano, Direttore delle Risorse Televisive - e soprattutto a quello degli IDS di Bari a fine mese è dettata dall’esigenza di approfondire insieme ai documentaristi - cosi come abbiamo fatto in passato con i Produttori di fiction, intrattenimento e cartoni animati - quali possano essere gli interventi di carattere organizzativo e gestionale, che Rai – anche in funzione degli obblighi del Contratto di Servizio – dovrà porre in essere nei prossimi mesi per favorire lo sviluppo del genere documentario.