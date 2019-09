Social Film Fund: 10 progetti terminati

VENEZIA - Fondazione Con il Sud e Fondazione Apulia Film Commission al Lido per annunciare la fine riprese dei 10 progetti filmici selezionati con la prima edizione del bando “SocialFilm Fund Con il Sud” nato dal comune interesse delle due Fondazioni di “raccontare per immagini” il Sud attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano. Per la produzione e la diffusione di dieci film (4 cortometraggi e 6 documentari) sono stati messi a disposizione dalle due fondazioni 400 mila euro complessivi. La peculiarità del bando è nella promozione dell’incontro tra imprese cinematografiche con enti del Terzo settore e del volontariato meridionale, per favorire percorsi di coesione sociale e contribuire alla diffusione di temi sociali di rilievo nel Sud Italia.

Presenti all’evento: Loredana Capone, assessore all’Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia,Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud, Marco Imperiale, direttore generale della Fondazione Con il Sud, Simonetta Dellomonaco, presidente della Fondazione Apulia FilmCommission, Antonio Parente, direttore generale di Apulia Film Commission.

Il bando ha riscosso un grande successo e sono pervenute circa 100 proposte. Complessivamente sono state coinvolte 350 organizzazionitra imprese cinematografiche italiane ed estere e organizzazioni non profit meridionali. Sono stati selezionati 10 progettidalla Commissione valutatrice composta da Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore (presidente), Dario Formisano, produttore cinematografico, Elisabetta Soglio, giornalista e scrittrice, Luigi De Luca, coordinatore Poli Biblio -Museale Regione Puglia, Fabrizio Minnella, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne della Fondazione. Le riprese dei dieci progetti sono terminate nei giorni scorsi e in autunno saranno pronti i film.

“Nei progetti scelti c’è un ottimo livello professionale e una buona cultura dell’immagine cinematografica – commenta il presidente della Commissione valutatrice Gennaro Nunziante -. Social Film Fund Con il Sud è un progetto che va reso più strutturale, visto che ormai tutti i più importanti mezzi di comunicazione sono nelle mani di imprenditori del Nord. Mai come oggi serve un mezzo che racconti il Sud, il cinema in questo potrebbe fare la sua parte”.I dieci titoli sono divisi in 6 documentari e 4 cortometraggi, coinvolgendo 10 società di produzione cinematografiche italiane e 25 organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Campania e Puglia, in particolare di Napoli, Matera, Foggia, Bari, Brindisi e Lecce. Tra le tematiche affrontate dai progetti spiccano in particolare quelle rivolte al mondo dei giovanie dell’integrazione, ma anche quella dell’agricoltura sociale, della violenza sulle donne della terza età.

A questo link l'elenco dei film.