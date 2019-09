Mastronardi nominata Goodwill Ambassador UNICEF

VENEZIA – L’attrice e madrina della Mostra viene nominata dal presidente dell’UNICEF Italia, Francesco Samengo, nuova Goodwill Ambassador UNICEF con la motivazione: “Nell’anno in cui si celebrano i 30 anni dell’approvazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dall’Adolescenza da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite, perché attraverso la sua sensibilità e il suo impegno possa dare voce alle bambine e ai bambini più vulnerabili e luce a tanti piccoli invisibili. Alessandra, in particolare, si mobiliterà per i diritti di milioni di bambine, le più esposte a rischio di discriminazione, povertà e sfruttamento”. La cerimonia, moderata dal Portavoce UNICEF Italia Andrea Iacomini, si svolge presso l’Italian Pavilion.

“Nel mondo milioni di bambini hanno bisogno di aiuto e protezione – dichiara Samengo – le bambine in particolari sono vulnerabili. Almeno 200 milioni di donne, bambine e ragazze sono state sottoposte a FGM/Mutilazioni Genitali Femminili, 131 milioni non vanno a scuola, a livello globale 15 milioni di ragazze adolescenti tra i 15 e i 19 hanno subito stupri o violenze sessuali. Ringraziamo Alessandra per aver deciso di entrare a far parte della famiglia”.

“Esistono grandi battaglie – dice l’attrice, da anni vicina all’UNICEF – come quella contro le discriminazioni e le violenze sulle bambine che riguardano tutto il mondo. Credo che sia fondamentale garantire loro le giuste opportunità, bambine, donne e ragazze hanno diritto di essere ciò che vogliono”.