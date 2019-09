3D senza occhialini: la nuova tecnologia presentata al Lido

VENEZIA – Si presenta all’Italian Pavilion il ‘3D naturale’, brevettato dall’italianissima Real-Vision, e rappresentato da Tecnoitalia, che ha sviluppato una tecnologia nuova e apparentemente rivoluzionaria, che potrebbe rappresentare per il video quello che la stereofonia ha rappresentato per il mondo dell’audio. Si tratta in sostanza dell’agognato 3D senza il supporto di occhialini polarizzati, semplicemente riproducendo il più possibile il modo di vedere dell’occhio umano. La tecnologia ha già trovato applicazione nel campo della chirurgia, della medicina, dell’automotive, della pubblicità, dell’intrattenimento e dell’aeronautica, e ora il progetto è quella di spostarla definitivamente sul cinema.

Dice Corrado Rovesti di Tecnoitalia: “Abbiamo realizzato una pellicola che applicata ai monitor li rende in grado di ricevere qualunque segnale Full HD che consente la visione in 3D senza occhialini polarizzati. Un sistema che in breve tempo ha ricevuto riconoscimenti, certificati e brevetti a livello mondiale, ed è già risultato strategico in molti campi. E’ l’unica tecnologia certificata a livello medicale che, a differenza delle altre tecnologie 3D con supporti, non causa disturbi neurovisivi né affaticamento della vista”.

Alla presentazione, tenutasi nel contesto della XXII Conferenza Euromediterranea sul Cinema dal titolo ‘MED Screaming Screens’ e moderata dal critico Vittorio Giacci, hanno partecipato Pierpaolo Saporito (vicepresidente CICT–UNESCO), Lola Poggi Goujon (segretaria generale CICT–UNESCO), Mario Lorini (Presidente Anec), Vittorio Storaro (Premio Oscar, Cinematographer), Elisa Franceschini (Real Vision), Corrado Rovesti (General Manager TecnoItalia), Francesco Invernizzi ( Ceo Magnitudo), Francesco Sicurello (Presidente International Institute of Telemedicine) .