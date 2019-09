Via libera al red carpet. Franceschini no Grandi Navi

L’assedio pacifico era iniziato all’alba: qualche centinaia di manifestanti, da 200 a 500 circa, hanno occupato il red carpet nel nome della fine della presenza della Grandi Navi in Laguna, ma anche a sostegno dell’ecologia e del problema dell’immigrazione. "Per evitare qualunque scontro con le forze dell'ordine, anche se delusi dalla mancanza di risposte dalla Biennale e di un appoggio che speravamo da parte di qualche attore militante", ha detto all'ANSA una giovane attivista in tuta bianca.

Il gruppo ha liberato il tappeto rosso, così pronto per la passerella di chiusura della 76ma Mostra di Cinema. Mentre scriviamo è in corso una manifestazione nel centro del Lido, sempre di protesta contro le Grandi Navi in Laguna e più in generale sui cambiamenti climatici, "quindi il nostro progetto – sempre dichiarazione raccolta da ANSA - è di lasciare questo posto (red carpet) per unirci a loro, ma a condizione che, in modo del tutto pacifico, sia concesso di restare qui ad un piccolo gruppo in nostra rappresentanza, per avere massima visibilità internazionale durante l'ingresso degli ospiti della serata finale del festival".

S’è cercato un incontro con la Biennale per arrivare ad un accordo, al momento però non è stato ufficializzato e gli attivisti per il clima sono materialmente sopra il tappeto dove dovranno passare le delegazioni dei film, tra cui Mick Jagger e Donald Sutherland per il film di chiusura di Giuseppe Capotondi. Non era mai accaduto, almeno in anni recenti, che una protesta occupasse il red carpet. "Siamo entrati prima delle sei in massa e non abbiamo trovato alcuna resistenza", ha spiegato un ragazzo che è arrivato da Napoli per la manifestazione documentata su Global Project.

"A Venezia per la #Biennalecinema2019. Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del @_MiBAC è solo il primo passo. Abbiamo perso troppo tempo e il mondo ci guarda incredulo. #GrandiNavi". Lo annuncia su Twitter il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, appena sbarcato al Lido per la serata finale della Mostra del cinema.