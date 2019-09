Del Brocco: J'accuse una denuncia contro le discriminazioni e ogni pregiudizio

"È un riconoscimento ad un film bellissimo e al genio di Roman Polanski - commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema - Il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria premia un impianto registico maestoso, che solo pochi cineasti contemporanei riescono a costruire con la stessa forza visiva ed emotiva. J'accuse - una coproduzione Francia-Italia con Eliseo Cinema e Rai Cinema - è un film che va dritto all'obiettivo di denuncia e di tensione morale che sostiene tutta l'idea del film: una denuncia contro le discriminazioni, contro ogni pregiudizio. Siamo felici di aver contribuito alla produzione di una straordinaria opera cinematografica e il premio conferma Roman Polanski come uno dei più grandi registi del mondo.

La Coppa Volpi a Luca Marinelli consacra questo attore come uno dei più talentuosi del momento. Con il suo Martin Eden - coprodotto da Rai Cinema - ha saputo dare corpo, spirito e passione ad un personaggio in continuo cambiamento con sorprendente naturalezza. Pietro Marcello lo ha guidato magistralmente all'interno di un'opera ambiziosa e libera. Il suo è un cinema di grande respiro internazionale che rimarrà nella memoria di questa edizione del Festival. Le nostre congratulazioni a Pietro Marcello e a Luca Marinelli per un film semplicemente meraviglioso".

Aggiunge Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema: "Nell'edizione della Mostra appena conclusa, la presenza di Rai Cinema è stata la più significativa degli ultimi anni. La diversificazione e l'altissima qualità che caratterizzano tutti i nostri titoli - dalle opere dei registi in selezione ufficiale, agli esordi, dai documentari ai cortometraggi - permettono alla Rai di mantenere una posizione centrale nella produzione cinematografica e culturale del Paese".