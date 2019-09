"Nuovomondo" all'Infopoint Emergency di Roma

ROMA - Martedì 10 settembre alle 18.30 ultimo appuntamento con la rassegna "D(i)ritti all'immagine" - organizzata dalla organizzazione umanitaria Emergency - con la proiezione di Nuovomondo di Emanuele Crialese, all'Infopoint di Emergency a Roma (via IV novembre, 157/b). Per il secondo anno, la rassegna - realizzata con il sostegno di Rai Cinema - propone un percorso tra sei documentari e film di finzione per esplorare attraverso le immagini il significato delle frontiere, le opportunità e le difficoltà dell'integrazione, le atrocità delle guerre, le sfide delle migrazioni.

Vincitore del Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2006, Nuovomondo è ambientato in Sicilia agli inizi del Novecento, dove una decisione cambierà la vita di una famiglia intera: lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una vita nuova nel Nuovo Mondo. Salvatore vende tutto: la casa, la terra, gli animali, per portare i figli e la vecchia madre dove ci sarà più lavoro e più pane per tutti

La rassegna "D(i)ritti all'immagine" è realizzata con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) nell’ambito del progetto “NO ALLA GUERRA, per una società pacifica e inclusiva rispettosa dei diritti umani e della diversità fra i popoli”. Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Da allora Emergency ha curato 10 milioni di persone. I suoi infopoint sono spazi aperti a tutti, luoghi di incontro che ospitano eventi culturali, punti di riferimento per i sostenitori e per chiunque voglia informarsi sulle attività dell'organizzazione.