Quentin Tarantino, con i suoi protagonisti Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, è sbarcato a Roma per presentare il suo nono film C'era una volta a... Hollywood, in uscita il 18 settembre con Warner Bros. Ambientato nel 1969, racconta di un attore in declino e del mondo del cinema che sta per perdere l'innocenza, ed è un grande omaggio a un'epoca perduta del grande schermo. "Se penso ai vecchi tempi - ha detto il regista - mi vengono in mente i grandi set che venivano costruiti, mentre oggi si fa quasi tutto in post-produzione. Si creavano mondi, si costruivano villaggi, non c'era il digitale. Oggi non lo fanno più nemmeno le grandi produzioni: abbiamo perso un patrimonio enorme di immagine e artigianato, stiamo correndo un gran pericolo"