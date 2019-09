Il celebre film cult sbarca su Disney+ in una nuova veste. Lo ha annunciato l'amministratore delegato del gigante dell'intrattenimento Bob Iger il quale ha specificato che il famoso film degli anni '90, che narra le vicende del piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin) dimenticato a casa mentre la famiglia va in vacanza a Parigi, sarà sul nuovo servizio di streaming online come un remake della versione originale. Per ora la Disney non ha rivelato maggiori dettagli né sul cast né su quando il film verrà girato. Su Disney+, che partirà il prossimo novembre, arriveranno anche remake di Una notte al museo (2006) e Una scatenata dozzina (2003). Disney+ avrà anche l'esclusiva per Marvel, Disney Animation e Pixar e avrà un costo di 6 dollari e 99 centesimi, la metà di un abbonamento standard su Netflix.