Vendite: Martin Eden per Kino Lorber

Kino Lorber ha annunciato di aver recentemente acquisito i diritti nordamericani di Martin Eden di Pietro Marcello con Luca Marinelli, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al Festival di Venezia dove il film è stato presentato in anteprima. "È stata una scoperta inaspettata alle proiezioni organizzate da Luce Cinecittà in Puglia - sottolinea il Presidente e Ceo di Kino Lorber - un'anteprima pre-veneziana in cui tutti coloro che l'hanno visto sono stati travolto dall'incontro inaspettato di un capolavoro letterario meno conosciuto brillantemente reinventato e montato da Pietro Marcello per il grande schermo".