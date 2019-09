James Bond arriva a Sapri

Per due giorni, il 10 e l'11 settembre, le strade di Sapri, cittadina in provincia di Salerno, si trasformano in un set cinematografico per ospitare alcune scene di No Time to Die, il nuovo film della saga dell'agente segreto più famoso al mondo James Bond, venticinquesimo della serie, con protagonista Daniel Craig in questi giorni a Matera dove sono in corso le riprese tra i Sassi e il Parco delle Chiese rupestri .

Alle riprese di questi due giorni - previste alla stazione ferroviaria e in un tratto della Strada Statale panoramica che collega Campania e Basilicata - prenderanno parte stuntman e controfigure, oltre ad alcune comparse locali, per dar vita ad un inseguimento mozzafiato tra i tornanti a picco sul mare. Come da programma, la produzione di No Time to Die ritornerà nella città della Spigolatrice il 23 e 24 settembre prossimi per girare altre scene, dove saranno presenti anche gli attori protagonisti.