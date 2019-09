Muro contro Muro a 30 anni dalla caduta

Si terrà il 26, 27 e 28 settembre a Roma, all’ÀP – Accademia Popolare dell’Antimafia e dei Diritti // Via Contardo Ferrini 83 (Metro A, fermata Subaugusta) una tre giorni di incontri, eventi, concerti, illustrazioni in mostra e sperimentazioni di Virtual Reality per parlare di vecchi e i nuovi “muri” nel trentennale della caduta del muro di Berlino. Con il Premio Restart Antimafia 2019 alle personalità e realtà del mondo della cultura e del sociale che si sono distinte per il loro impegno sociale e culturale in chiave antimafia, una lectio magistralis di Luigi Ferrajoli, i talk con Enzo Ciconte, Marco Damilano, Giovanni Minoli e molti altri, gli omaggi a Leonardo Sciascia e ad Alexander Langer e i live di Maria Antonietta, Murubuto ed Emilio Stella.

Per partecipare a Restart è necessario aver sottoscritto o sottoscrivere la tessera associativa 2019 di ÀP (circuito Fitel) Il costo della tessera per i nuovi associati è di 10,00 euro Sottoscrivendo la tessera, che ha validità per tutto l’anno in corso si accede gratis ai servizi offerti da ÀP (biblioteca, cinema, teatro, radio, laboratori, si partecipa gratis a tutte le iniziative e a tutti gli eventi di ÀP (presentazioni, festival, incontri, spettacoli, concerti e molto altro), si sostiene la rete di associazioni che sono quotidianamente impegnate a praticare la cultura come antidoto antimafia a scuola e in periferia attraverso un ambizioso progetto per il contrasto della dispersione scolastica e per il rilancio del quadrante sud-est della Capitale che si chiama ÀP – Accademia Popolare dell’antimafia e dei diritti.

A questo link il programma completo.