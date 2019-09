Valentina Cervi e una spy story tra Siria e Italia

Sono in corso a Cuneo fino metà ottobre, le riprese di Karim, una spy story ambientata tra Siria e Italia e diretta da Federico Alotto, che spazia dall’action al thriller. Chi è Karim? Un foreign fighter stanco di guerra che vuole solo tornare a casa o è un doppiogiochista che inganna gli uni per servire gli altri? E come può sfuggire allo stretto controllo dei “fratelli” arabi? Gira intorno a lui la vicenda del gruppo terrorista che ha in mente un piano per colpire gli “infedeli”.

Karim è Mohamed Zouaoui (già in I fiori di Kirkuk al cinema e in Nassiriya, Anna e Yussef, La ladra in Tv), affiancato da Valentina Cervi, Fabio Fulco, Stella Egitto. Diretto da Federico Alotto, alla sua opera seconda - dopo il corto Io vedo mostri del 2013, e il lungometraggio Ulysses nel 2018 - su sceneggiatura di Federico Alotto e Massimo Galimberti, da un soggetto di Egidio Eronico ed Enrico Menduni. Karim è una produzione Lime Film con Rai Cinema, prodotto da Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe, e ha ottenuto il contributo economico dal MiBAC Direzione Generale Cinema ed è sostenuto da Film Commission Torino Piemonte.