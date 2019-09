Toffetti lascia il museo del cinema

Sergio Toffetti lascerà la presidenza del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Lo anticipano le pagine torinesi di 'Repubblica' e 'La Stampa'.

Toffetti, che ha scritto una lettera alla sindaca Chiara Appendino e all'assessore comunale Francesca Leon, spiega di non avere condiviso la nomina del nuovo direttore Domenico De Gaetano. "Secondo me non è la scelta giusta. Non è la figura adeguata per fare il direttore di questa realtà, l'ho detto anche in consiglio. Ha delle capacità, ma questo non vuol dire che tutti possono fare tutto. Mi sarei aspettato una figura con personalità scientifica e manageriale", afferma Toffetti che era stato nominato un anno e quattro mesi fa dall'allora presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

Toffetti dice anche che "è stato il Comune a insistere su De Gaetano, Appendino in prima persona"."Non c'è più fiducia, devo lasciare", aggiunge Toffetti alla Stampa.