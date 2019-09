Essere Leonardo Da Vinci apre gli Incontri del Cinema d'Essai

Numerose e di grande qualità le anteprime aperte al pubblico della città di Mantova nel corso della XIX edizione degli Incontri del Cinema d'Essai, organizzati dalla FICE (Federazione Italiana Cinema d'Essai). Si parte lunedì 30 settembre con una doppia inaugurazione: alle ore 19 presso il Cinema del Carbone con la proiezione del film-evento Essere Leonardo Da Vinci di e con Massimiliano Finazzer Flory, alla presenza dell’autore; mentre alle ore 21, presso la Multisala Ariston, grande attesa per l’anteprima del Leone d’Oro di Venezia Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix, Robert De Niro.

Ben quattro invece saranno le anteprime in programma martedì 1 ottobre: al Cinema del Carbone (ore 17,45) spazio al documentario Bernardo Bertolucci: no end travelling di Mario Sesti, cui seguiranno (ore 19), The bra di Veit Helmer con Paz Vega e (ore 20.45) Il segreto della miniera di Hanna Slak con Leon Lucev. Alla Multisala Ariston (ore 21,30) sarà invece la volta di Cercando Valentina – il mondo di Guido Crepax di Giancarlo Soldi, alla presenza dell’autore. Il delizioso Dilili a Parigi di Michel Ocelot, presente in sala, sarà invece una delle proiezioni di mercoledì 2 ottobre, in occasione del premio all’autore. Il film avrà luogo presso il Cinema del Carbone alle ore 18, che ospiterà anche (ore 21.30) la proiezione di Skin di Guy Nattiv, vincitore del Premio Fipresci al Festival di Toronto del 2018 e tratto dal corto premio Oscar dello stesso autore.

La consueta anteprima presso la Multisala Ariston (20.30) sarà invece l’apprezzato Un fils di Mehdi M. Barsaoui con Sami Bouajila, premiato come Miglior Attore nella sezione Orizzonti di Venezia. A chiudere, giovedì 3 ottobre, Manta Ray di Phattiphong Aroonpheng (vincitore di Orizzonti a Venezia 2018) presso il Cinema del Carbone alle ore 18,45, e Herzog incontra Gorbaciov di Werner Herzog (ore 20) alla Multisala Ariston. Come ogni anno, inoltre, gli Incontri del Cinema d’Essai apriranno le porte alle scuole con due proiezioni dedicate agli studenti, entrambe alla Multisala Ariston: venerdì 4 ottobre con Antropocene - L'epoca umana di Jennifer Baichwal (tema di forte attualità, già sold out), sabato 5 ottobre con Dimmi chi sono di Sergio Basso.Tutti i film in programa saranno ad ingresso gratuito secondo le modalità riportate nel programma ufficiale, presente sul sito www.fice.it.