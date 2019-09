Movie Tellers al via con 'Dolcissime' di Francesco Ghiaccio

Martedì 1 ottobre prende il via la 3a edizione di Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche, che arriverà in 28 cinema delle 8 province del Piemonte. Per tutto il mese di ottobre, un fitto calendario di 35 appuntamenti proporrà i 12 titoli scelti - 4 lungometraggi, 4 documentari, 4 cortometraggi - alla presenza in sala di autori, protagonisti e professionisti, pronti a raccontare e raccontarsi.

Questi i titoli in programma: i lungometraggi Dolcissime, Drive Me Home, Il mangiatore di pietre e Tutti pazzi a Tel Aviv; i documentari Butterfly, Dove bisogna stare, In questo mondo e Sa Femina Accabadora; i cortometraggi In principio, La lampara, New Neighbours e Tempo critico. Movie Tellers darà anche un assaggio di uno degli omaggi del prossimo Torino Film Festival (22–30 novembre), dedicato allo scrittore torinese e regista Mario Soldati, a vent’anni dalla sua scomparsa. Grazie al patrocinio della Rai e in collaborazione con Rai Teche verranno ripercorse alcune tappe di quello che è a tutti gli effetti il precursore dei numerosi format che uniscono tv e gastronomia, Viaggio nella valle del Po - Alla ricerca dei cibi genuini, realizzato tra il ‘57 e il ‘58.

Ogni serata propone le proiezioni di un lungo, uno corto, un documentario e un omaggio a Soldati, intervallate dalle degustazioni che da tradizione allietano e arricchiscono le serate di Movie Tellers, grazie alla partnership con Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta e Nova Coop. Ingresso 7 € (ridotto 4 €).

La prima tappa di martedì 1 ottobre al Cinema Splendor di Chieri (To), vedrà il regista alessandrino Francesco Ghiaccio tenere a battesimo l’avvio della 3a edizione presentando il suo ultimo lungometraggio Dolcissime, girato a Torino in svariate location tra Mirafiori Sud, Pozzo Strada e corso San Maurizio e presentato al 48° Giffoni Film Festival. In sala insieme al regista anche due delle giovani protagoniste, Giulia Fiorellino e Giulia Barbuto Costa Da Cruz. L’appuntamento al Cinema Splendor inizia già alle 18 con il regista torinese Daniele Nicolosi, autore del cortometraggio In principio, girato a Cameri (Novara). Segue il documentario Sa Femina Accabadora di Fabrizio Galatea, girato in Sardegna dove affondano le radici della leggendaria figura della accabadora, donne che fino agli anni ’60 praticavano un’antica forma di eutanasia.

Partner imprescindibile della rassegna è Agis-Anec Piemonte e Valle d’Aosta. Le 28 sale cinematografiche aderenti in tutte le 8 province sono: 5 nei capoluoghi Alessandria - Cinema Kristalli; Asti - Cinema Pastrone; Cuneo - Cinema Lanteri e Cinema Monviso; Torino - Cinema Massimo; Vercelli - Cinema Italia. 22 nei comuni: Alba (Cn) - Cine4 Cityplex; Avigliana (To) - Cinema Fassino; Barge (Cn) - Cinema Comunale; Bra (Cn) – Cinema Vittoria; Candelo (Bi) - Cinema Verdi; Carmagnola (To) - Cinema Elios; Casterlceriolo (Al) - Cinema Macallé; Ceva (Cn) - Cinema Borsi; Chieri (To) - Cinema Splendor; Cuorgné (To) - Cinema Margherita; Dogliani (Cn) - Cinema Multilanghe; Dronero (Cn) - Cinema Iris; Ivrea (To) - Cinema Boaro; Nizza Monferrato (At) - Cinema Sociale; Omegna (Vb) - Cinema Teatro Sociale; Pinerolo (To) - Cinema Ritz; Saluzzo (Cn) - Cinema Magda Olivero; Savigliano (Cn) - Cinema Aurora; Trecate (No) - Teatro Silvio Pellico; Valenza Po (At) - Cineteatro Sociale; Valperga (To) - Cinema Ambra; Villastellone (To) - Cinema Jolly.

Si conferma al fianco di Movie Tellers anche l’Associazione Stampa Subalpina con la partecipazione di alcuni giornalisti delle località in calendario che durante le serate dialogheranno con ospiti e pubblico, e con l’incontro “Comunicare il cinema. I giornalisti, gli uffici stampa, il pubblico” in programma sabato 19 ottobre dalle 10 alle 13 alla Sala il Movie di Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliari 40/E, Torino).