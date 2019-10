Il film di Martin Scorsese sarà presentato lunedì 21 ottobre alla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. “La partecipazione alla Festa del Cinema di Roma del film rappresenta un grandissimo onore per me e per tutti coloro che lavorano alla Festa – ha dichiarato il Direttore Artistico Antonio Monda - È il film più atteso dell’anno e con un cast eccezionale"