Gli appuntamenti MEDIA al Mercato

Nell’ambito dell’edizione 2019 del MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo venerdì 18 ottobre, l’Ufficio MEDIA Roma del Creative Europe Desk Italia organizza un info-day dedicato alla distribuzione cinematografica. L'evento è un'opportunità per presentare i nuovi schemi di finanziamento offerti da Europa Creativa MEDIA per la distribuzione cinematografica di film europei non-nazionali, con un focus particolare sul “sostegno selettivo” che da quest’anno ha trasferito agli agenti di vendita internazionali – prima semplicemente coordinatori di raggruppamenti di distributori - il ruolo di beneficiari del sostegno UE, trasformando di conseguenza i distributori in beneficiari indiretti, senza vincoli contrattuali con Bruxelles. Verranno poi presentati i recenti cambiamenti nel sostegno agli “Agenti di Vendita Internazionali” e quindi il meccanismo “Distribuzione Automatica". A seguire distributori e agenti di vendita, beneficiari del Programma MEDIA, condivideranno i rispettivi punti di vista ed esperienze nella distribuzione di film europei non-nazionali. Per partecipare all'evento scrivere a: roma@europacreativa-media.it

Il 17 ottobre a partire dalle 12.30 presso il Cinema Quattro Fontane – Sala 4 la conferenza stampa della seconda edizione del progetto “MEDIA: Talents on tour”, rivolto a dieci produttori emergenti del Sud Italia. Il progetto è promosso dal Creative Europe Desk Italia MEDIA - Ufficio di Bari in collaborazione con le cinque Film Commission del Sud Italia: Apulia Film Commission, Calabria Film Commission, Film Commission Regione Campania, Lucana Film Commission e Sicilia Film Commission. L’iniziativa ha come obiettivo favorire un accrescimento delle competenze dei produttori/talenti emergenti e migliorare la loro partecipazione ai bandi rivolti ai produttori previsti in Europa Creativa MEDIA. I produttori partecipanti, attraverso i loro progetti in fase di sviluppo, sono stati seguiti da mentori ed esperti del settore su tutti gli aspetti legati al ciclo di vita di un progetto. I “talenti” selezionati hanno avuto l’opportunità di migliorare la loro idea progettuale, aumentandone la qualità e il potenziale di distribuzione del progetto, in linea con quanto previsto dagli obiettivi del sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa. In fase di presentazione delle candidature, sono pervenute 25 richieste di partecipazione. Sono stati individuati dieci profili emergenti e con dei progetti con forte potenziale. Nove dei dieci produttori selezionati hanno un’età compresa tra i 26 e i 37 anni. Per maggiori informazioni: bari@europacreativa-media.it

Il Creative Europe Desk Italy MEDIA vi aspetta, inoltre, dal 16 al 20 ottobre al MEDIA Stand presso lo Spazio Italia di Palazzo Barberini di Roma (Via delle Quattro Fontane 13). Per richiedere un appuntamento contatta i desk.