Green Movie Award alla Festa di Roma

Giovedì 17 ottobre alle ore 17.00, all’Auditorium Arte Parco della Musica, nello spazio Roma e Lazio Film Commission, presso la Festa del Cinema di Roma, avrà luogo la premiazione del “Green Movie Award”. Il Premio, promosso da Pentapolis Onlus e giunto alla sua quarta edizione, vuole contribuire alla diffusione della cultura ambientale nel cinema e incentivare la produzione di opere a impatto zero.

Nel corso dell’incontro sarà proiettato il documentario, vincitore del Premio Zavattini, Mirabilia Urbis realizzato da Milo Adami sulla figura di Antonio Cederna, giornalista e scrittore che a partire dagli anni ‘60 si è battuto per la difesa dell'ambiente. All'appuntamento parteciperanno Massimiliano Pontillo, Presidente Pentapolis Onlus, Marino Midena, Direttore artistico Green Movie Film Fest, Milo Adami Regista, Giuseppe Cederna attore, Carlo Alberto Pratesi Docente Universitario, Roberto Della Seta giornalista, Cristina Priarone Direttore Generale Roma Lazio Film Commission, Luciano Sovena Presidente Roma Lazio Film Commission. E’, inoltre, prevista la presenza di una delegazione del Roma Fridays For Future.

Al termine verrà assegnato il Green Movie Award (GMA), un riconoscimento attribuito a un'opera che ben rappresenta i valori legati alla sostenibilità per sensibilizzare il pubblico cinematografico sui temi ambientali e coinvolgere la filiera produttiva, filmakers, produttori e distributori, in pratiche a impatto zero. Una testimonianza di come la settima arte possa avere un ruolo importante nella difesa dell’ambiente, nella riduzione delle emissioni inquinanti ed essere uno strumento privilegiato nel raccontare buone pratiche.