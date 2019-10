Marescotti e Pesce in un corto alla Festa del Cinema

Sarà presentato in anteprima giovedì 17 ottobre, in occasione della prima giornata della Festa del Cinema di Roma 2019, il cortometraggio Il Muro tra di Noi, scritto e diretto da Federico Del Buono, prodotto da Paolo Muran e Giorgio Ciani in collaborazione con Accademia Nazionale del Cinema e Genoma Films, con Ivano Marescotti e Stefano Pesce, che nel film interpretano un padre e un figlio in conflitto, insieme a Vanessa Montanari e Stefano “Vito” Bicocchi.

Alla proiezione, che si terrà alle 18.15 presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission -AUDITORIUM ARTE all’Auditorium Parco della Musica, seguirà l’incontro con il regista e il cast.