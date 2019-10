National Geographic Award al soggetto del doc 'I diari segreti del Papa'

Il soggetto del documentario I diari segreti del Papa - Gli Archivi Segreti Vaticani della WWII ha vinto i al MIA – Mercato internazionale dell’Audiovisivo il prestigioso premio National Geographic Award conferito da National Geographic. Il soggetto del documentario di Simona Ercolani e Cosetta Lagani, prodotto da Stand by Me con Vatican Media, si aggiudica il prestigioso premio tra i 16 migliori progetti internazionali provenienti da 7 Paesi diversi, selezionati dall’advisory board del MIA |DOC tra oltre 100 progetti arrivati da tutto il mondo.

Il documentario-evento prende spunto da una decisione storica di Papa Francesco: a marzo 2020 gli Archivi Segreti del Vaticano, contenenti i documenti della Seconda Guerra Mondiale, verranno aperti e i 16 milioni di documenti, sinora secretati, saranno rivelati. In occasione del 75° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, un esclusivo documentario-evento prodotto da Stand by Me in collaborazione con il Vaticano svelerà per la prima volta la verità sulla posizione della Chiesa, in particolare del Pontificato di Pio XII, in relazione al nazismo e alla Shoah, attraverso le evidenze che emergeranno dai documenti sinora secretati, da testimonianze inedite e immagini esclusive.

Grazie ad una consolidata partnership con Vatican Media, il documentario usufruirà di un accesso per consultare questi preziosi documenti e per effettuare riprese all’interno degli Archivi e dei luoghi del Vaticano oggetto del racconto. Il team di progetto lavorerà fianco a fianco con un ristretto pool di studiosi autorizzato all’apertura e alla consultazione dei documenti lì custoditi.