Sherlock Lab: Open Day il 31 ottobre

Un nuovo Progetto di Cinema e Scrittura è in arrivo a Napoli e Campania . Giovedì 31 Ottobre - dalle 17 alle 20 - presso la Libreria Mondadori Rione Alto di Napoli (Via Onofrio Fragnito 4), si terrà l’OPEN DAY di Sherlock Lab, il nuovo Laboratorio di Cinema e Scrittura Mystery composto da una serie di interazioni online che sfoceranno in otto Conferenze Mensili dedicate all’Universo del Giallo e del Thriller tra Letteratura ed altri Media, in compagnia di Critici, Scrittori, Attori di altissimo profilo.

Nel corso del si assisterà alla rievocazione del classico dei classici di Alfred Hitchcock Psycho con la partecipazione del critico e storico del cinema Valerio Caprara e un reading introduttivo dell’attore Francesco Mariconda. In onore del più celebre detective letterario, ideato da Sir Arthur Conan Doyle (e immortalato da oltre un secolo da cinema e televisione), “Sherlock Lab” – che si svolgerà da Novembre 2019 a Giugno 2020 - intende realizzare Lezioni teoriche e momenti di piacevole interazione sui temi del Divertentismo Letterario, con riferimenti al Giallo, al Mistero e al Fantastico, fornendo imput e consigli pratici per la scrittura di racconti, soggetti e sceneggiature. Il Laboratorio si articolerà in una serie di Conferenze Mensili con Scrittori, Critici, Addetti ai Lavori del Mondo dell’Editoria e dell’Audiovisivo, precedute dall’interazione via Web e Social con file e pdf preliminari alla Conferenza Live tramite un Blog ed un Gruppo Segreto su FB.

A questo link il programma completo.

Gli Allievi riceveranno una serie di Dispense e Materiali Didattici. Tutti gli Allievi parteciperanno alla realizzazione di un blog che ospiterà saggi e micro- racconti del mistero prodotti all’interno del Lab.