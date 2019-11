Le Mans '66 batte le ragazze di Wall Street

Tra donne e motori vincono i secondi questo weekend. Le Mans '66 - La grande sfida supera Le ragazze di Wall Street.

Il film con Jennifer Lopez però ha a suo favore la migliore media per copia (2.969 euro) e un’ottima tenuta rispetto al suo primo fine settimana (-27%), con un incasso di altri 1.154.957 euro e un totale finora di 3.179.472 euro. Veniamo a tutti gli altri esordi, tutti sotto i 2.000 euro di media. Sono solo fantasmi è terzo con 812.443 euro e una media di 1.732 in 469 sale. E’ ottavo Zombieland – Doppio colpo, che ottiene 446.509 euro e una media di 1.561 in 286 copie. Fuori dalla top ten gli altri debutti. La famiglia Addams è quarto con 684.455 euro e una media di 1.764, in calo del 41% nei confronti del weekend precedente e con un totale di 5.792.435 euro. Il giorno più bello del mondo è invece quinto con 629.748 euro e una media di 2.273, in flessione del 51% e con un totale di 5.728.005 euro. Mister felicità, dopo la fine del suo tero weekend (ma con tre giorni di sfruttamento in meno) era arrivato a 9.233.724 euro, quindi è chiaro che quest’ultimo film chiuderà tra i 6 e i 6,3 milioni. Joker è invece sesto, grazie a 476.666 euro e una media di 2.138, in calo del 36% e con un totale di 28.771.397 euro. Due titoli, nelle ultime due settimane, si segnalano per i loro risultati sul fronte della qualità. La Palma d’oro Parasite è settimo con 449.493 euro e una media di 2.629 (la seconda della top ten), in miglioramento del 17% rispetto allo scorso weekend (anche grazie a un aumento di sale, passate da 119 a 171) e un totale ormai vicino al milione, 969.608 euro. La belle epoque è invece nono con 432.599 euro e una media di 2.444 (la quarta tra i primi dieci in classifica), in aumento del 25% (in questo caso, gli schermi, da 94 che erano, sono diventati 177) e con un totale di 871.765 euro.

Chiude la top ten Maleficent – Signora del male, che ha superato i 12 milioni complessivi (12.053.310 euro, per la precisione), con un incasso di 395.891 euro e una media di 1.729, in calo del 43%.Concludiamo come sempre con alcuni totali. Gli uomini d’oro è arrivato a 745.520 euro; Motherless Brooklyn – I segreti di una città a 661.954 euro; Tutto il mio folle amore a 2.370.735 euro; Downton Abbey a 2.865.427 euro; L’uomo del labirinto a 1.908.847 euro; Doctor Sleep a 1.744.643 euro; Terminator – Destino oscuro a 1.479.390 euro.

1 – LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA: 1.246.126 euro (176.566 spettatori) 497/2.507 – Tot. 1.246.126* (4GG)

2 – LE RAGAZZE DI WALL STREET: 1.154.957 euro (165.291 spettatori) 389/2.969 – Tot. 3.179.472

3 – SONO SOLO FANTASMI: 812.443 euro (124.436 spettatori) 469/1.732 – Tot. 812.443* (4GG)

4 – LA FAMIGLIA ADDAMS: 684.455 euro (108.028 spettatori) 388/1.764 – Tot. 5.792.435

5 – IL GIORNO PIU’ BELLO DEL MONDO: 629.748 euro (97.859 spettatori) 277/2.273 – Tot. 5.728.005

6 – JOKER: 476.666 euro (64.496 spettatori) 223/2.138 – Tot. 28.771.397

7 – PARASITE: 449.493 euro (67.158 spettatori) 171/2.629 – Tot. 969.608

8 – ZOMBIELAND – DOPPIO COLPO: 446.509 euro (63.983 spettatori) 286/1.561 – Tot. 446.734* (4GG)

9 – LA BELLE EPOQUE: 432.599 euro (66.220 spettatori) 177/2.444 – Tot. 871.765

10 – MALEFICENT – SIGNORA DEL MALE: 395.891 euro (59.585 spettatori) 229/1.729 – Tot. 12.053.310