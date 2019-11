Santamaria superstar a Los Angeles con 'Tutto il mio folle amore'

Los Angeles, 25 Novembre - Lunghe file intorno al Cinema Aero di Santa Monica e un’accoglienza speciale a Los Angeles per Claudio Santamaria: con gli applausi per Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores il pubblico lo ha salutato con una performance inedita, intonando a sorpresa Il refrain di Volare, la canzone di Domenico Modugno che Santamaria interpreta e che nel mondo dà il titolo internazionale al film di Salvatores. “Interpretare questo personaggio, in un road movie che è anche il viaggio di un padre alla scoperta di un figlio difficile, di cui deve riconquistare affetto e fiducia, è stata per me una grande emozione e di questo ruolo ringrazio di cuore Salvatores e la sua sensibilità speciale” ha detto incontrando il pubblico alla fine del film. Poi, a sorpresa, ha accennato la canzone di Modugno conquistando la simpatia di un pubblico che gli ha chiesto di tornare presto, “magari con il sequel di Lo chiamavano Jeeg Robot.”

Molta curiosità e gran calore anche per Igort, applaudito per la regia di 5 è il numero perfetto ma accolto a Los Angeles anche per la sua fama di novelist , per la sua grafica, per la sua passione per musica e fotografia, per la capacità di rendere internazionale e interdisciplinare un linguaggio che lo ha reso popolare anche in Giappone, terra dei ‘manga’. La rassegna di quest’edizione conferma il successo del cinema italiano a Los Angeles: sabato si è registrata più di un’ora di fila per entrare in sala e la pre-inaugurazione, affidata alla ‘prima’ del film scelto dall’Italia per i prossimi Oscar®, Il traditore di Marco Bellocchio, è andata esaurita con giorni di anticipo, regalando uno spettacolo soprendente al regista e al protagonista Pierfrancesco Favino, che sono stati applauditi da 1.000 persone convenute nello storico Chinese Theatre di Hollywood, un evento promosso con Sony Pictures Classic, distributore americano, nella sezione World Cinema dell’AFIFest 2019.

Nel lungo weekend di cinema italiano a Los Angeles, con le nove proiezioni all’Aero Theatre di Santa Monica, anche la serata all’Istituto Italiano di Cultura, che continua ad ospitare anche una Mostra dedicata al rapporto speciale tra Federico Fellini e la tavola, curata dall’assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna.

La 15ma edizione della rassegna - curata dalla Presidente della Fondazione Cinema per Roma e dei Giornalisti Cinematografici italiani, Laura Delli Colli, in sintonia con la direttrice dei programmi dell’American Cinematheque, Gwen Deglise – ha proposto al pubblico di Los Angeles con 5 è il numero perfetto di Igort e Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, Martin Eden, di Pietro Marcello col suo straordinario protagonista Luca Marinelli Coppa Volpi a Venezia, Il primo re di Matteo Rovere; Il testimone invisibile di Stefano Mordini, Ricordi? di Valerio Mieli; Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, Vivere di Francesca Archibugi e Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti.

In contemporanea con le proiezioni di Los Angeles, Cinema Italian Style ha anche avuto la sua prima edizione a San Francisco, nelle stesse date, in collaborazione con il Consolato e l’Istituto Italiano di Cultura della città. E a Los Angeles hanno seguito personalmente le proiezioni sia il Console Generale Silvia Chiave che la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura Valeria Rumori, insieme al direttore dell’Italian Trade Commission, Dino Blandolino

. L’edizione 2019 di Cinema Italian Style è stata dedicata a Lina Wertmüller, prima regista a essere candidata all’ Oscar® come migliore regista nel 1977 per Pasqualino Settebellezze, che ha recentemente ricevuto l’Oscar® alla Carriera e la stella sulla Walk of Fame. CINEMA ITALIAN STYLE 2019 Cinema Italian Style 2019 è prodotto da Istituto Luce Cinecittà e American Cinemateque, con il patrocinio del Mibact – Direzione Generale Cinema, il sostegno organizzativo dell’Italian Trade Agency di Los Angeles, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles e San Francisco, e la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e San Francisco.

Il programma di proiezioni, appuntamenti, news, su http://www.cinemaitalianstyle.com/

IL TRAILER: