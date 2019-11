Annunciate le nomination per il Gran Gala delle Voci del 21 novembre e al via la campagna #doppiaggiodop per la tutela della qualità. Il ministro Franceschini: "Colmare i vuoti della legge del '41, lavorare per il riconoscimento del ruolo del direttore del doppiaggio, insieme al MIUR realizzare corsi di formazione ufficiali e riconosciuti"