A Benigni il Premio Langhe Roero Monferrato

Va a Roberto Benigni il Premio Langhe Roero Monferrato, giunto alla terza edizione. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di una cena di gala a scopo benefico firmata dallo chef Carlo Cracco a cui l'attore e regista ha partecipato accompagnato dalla moglie Nicoletta Braschi. L'iniziativa è stata organizzata da Film Commission Torino Piemonte, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS, partner e co-organizzatrice del Premio fin dalla prima edizione.

A condurre la serata l'attrice e doppiatrice torinese Manuela Grippi che ha presentato nel corso della serata i tanti protagonisti che hanno reso possibile l'evento.“Questa edizione del Premio ha raggiunto un livello di eccellenza di cui vado davvero molto fiero e che – in linea con lo spirito dell'evento - porta a Torino un grandissimo nome del cinema internazionale come Roberto Benigni, una personalità di enorme carisma che da anni connota la scena culturale del nostro Paese e non solo. Così il Presidente di Film Commission Torino Piemonte Paolo Damilano commenta l'evento e tiene a sottolineare che “l’obiettivo principale del Premio – la volontà di raccolta fondi per una causa irrinunciabile, nobile e urgente come la ricerca sul cancro – rende questa iniziativa importante e preziosa allo stesso tempo: la risposta della cittadinanza è stata immediata ed entusiasta, facendo raggiungere un numero di adesioni davvero significativo”.

Nel corso della serata Paolo Damilano ha voluto ricordare, a sei mesi dalla scomparsa, Paolo Tenna, consigliere di FCTP, amministratore delegato di FIP Film Investimenti Piemonte e membro del CDA di Luce Cinecittà. Paolo Damilano ha annunciato che la Sala Movie, cuore della sede di Via Cagliari, sarà a lui intitolata. “Un modo concreto e significativo che ci permetterà di avere Paolo sempre vicino nella nostra quotidianità lavorativa e ricordare il grande lavoro che ha svolto a favore del cinema piemontese”.