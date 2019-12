Mese del Documentario: One Child Nation

Lunedì 9 dicembre alle 21 alla Casa del Cinema di Roma terza tappa del Mese del Documentario, con One Child Nation di Jialing Zhang e Nanfu Wang, il bel documentario cinese in corsa per la candidatura all’Oscar in cui Nanfu Wang, una delle due autrici, dopo aver sfidato il governo cinese in Hooligan Sparrow (2016), torna all’attacco per smascherare i segreti di quella politica che ha condannato milioni di voci. Ascoltando le testimonianze sia delle vittime che dei carnefici, le due registe sviluppano una riflessione sulle terrificanti conseguenze della propaganda mass-mediatica che rompe il silenzio su un episodio della storia dell’umanità che ha compromesso molte vite. Fin dal suo nome Nanfu Wang, che del documentario è anche protagonista, sembrava avere il destino segnato. “Nan”, in cinese, significa “uomo” e quando è nata, nel 1985, la Cina era nel pieno della politica del figlio unico. Fu una tragedia per la sua famiglia scoprire che “il primogenito” sarebbe stata una femmina. One Child Nation è stato presentato con successo in numerosi festival internazionali. Tra questi il Sundance, il Tribeca Film Festival, CPH:DOX, Hot Docs Canadian International Documentary Festival e in Italia il Biografilm.

Modereranno la serata la sinologa e documentarista Désirée Marianini e il giornalista Simone Pieranni. Il film dopo Roma proseguirà al Cinema Beltrade di Milano il 10 dicembre alle 21.30, l’11 dicembre in due tappe contemporanee al Cinema Rouge et Noir di Palermo alle 19.00 e a Cinemazero di Pordenone alle 20.45, il 12 dicembre a Bologna alle 18.00 al Cinema Lumière, infine a La Compagnia di Firenze il 27 dicembre alle 21.00.

Tra gli appuntamenti attesi del Mese del Documentario di lunedì 9 dicembre alla Casa del Cinema anche la masterclass con Pietro Marcello e lo scrittore e sceneggiatore Maurizio Braucci che dialogheranno sul processo di scrittura di Martin Eden, l'ultimo film di Pietro Marcello presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e distribuito in tutto il mondo.

Il Mese del Documentario, il festival diffuso sul tutto il territorio nazionale diretto da Pinangelo Marino e coordinato da Maud Corino, è ideato, prodotto e organizzato da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani con il supporto di Mibact – Direzione Generale Cinema, Regione Lazio, in collaborazione con Casa del Cinema, Zetema, Kinema – Associazione Culturale, e con il patrocinio dell’Università di Roma Tre Dipartimento Filosofia Comunicazione Spettacolo. Tutte le info sul sito ufficiale http://ilmesedocumentaristi.com/