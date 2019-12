"Vorrei ringraziare Agnieszka Holland che mi ha preceduto in questa carica, per i sei anni in cui l’ho affiancata come suo Vice", afferma Downey, "continueremo il lavoro che abbiamo iniziato insieme. Lo stesso vale per l’altro Vice Presidente, Antonio Saura, anche lui dimissionario, per l’ottimo servizio reso all'Accademy. Desidero ugualmente ringraziare l'associazione per avermi affidato la gestione dell'Academy per i prossimi anni: cercherò di rispettare gli straordinari standard stabiliti e di garantire il futuro e la longevità dell'Academy insieme alla Direttrice Marion Döring e alle Vice Presidenti neo elette Rebecca O'Brien e Ada Solomon"