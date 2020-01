A Discovery of Witches: set e maestranze torinesi

Si concludono oggi le riprese torinesi della popolare serie TV britannica A Discovery of Witches - prodotta da Bad Wolf per SKY con la produzione esecutiva della società di produzione italiana 360 Degrees Film – che giunge alla seconda stagione e che il pubblico italiano inizierà a conoscere su Sky Atlantic a partire dal 29 gennaio prossimo.

La nuova stagione in corso di realizzazione vedrà nuovamente al centro della vicenda la storia del vampiro Matthew (Matthew Goode, Downton Abbey) e della giovane strega Diana (Teresa Palmer, Hacksaw Ridge): i due saranno trasportati indietro nel tempo nella Londra elisabettiana, per nascondersi dalla Congregazione che dà loro la caccia. La troupe ha lavorato complessivamente 7 giorni per la preparazione, le riprese e il ripristino della location principale, ovvero il Borgo Medievale; le riprese hanno coinvolto diverse maestranze piemontesi, circa il 30% del totale, tra cui si segnalano la Location Manager Alessandra Curti, l’Ispettore di produzione Stefano Masera e la Casting Director Morgana Bianco. Importante anche il numero di comparse e figurazioni locali impiegate nei tre giorni di riprese, che ha superato il centinaio. Le riprese italiane proseguiranno nelle prossime settimane in Veneto e Alto Adige. La messa in onda della seconda stagione è prevista a dicembre 2020.